НКРЭКУ на 10-20% ослабила ценовые ограничения (прайс-кепы) в зоне Бурштынского энергоострова, приблизив их к уровню остальной части Украины.

Советующее решение регулятор принял на заседании 24 декабря.

Причина – рекордный рост цен на уголь и газ, из-за чего производители во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вынуждены работать ниже реальной себестоимости.

Ценовые ограничения в ночные часы ослаблены на 10% - с 1500 до 1650 грн/МВт.час, в дневные – на 20% с 2500 до 3000 грн/МВт.час.

Ценовые ограничения в западных регионах по-прежнему остаются ниже, чем остальной части Украины. В ОЭС Украины они составляют 2000 грн/МВт.час ночью и 4000 грн/МВт.час днем.

Свое решение НКРЭКУ обосновала рекордными ценами на уголь, которые достигли 169 долларов/тонн, а на газ – 36 000 грн/тыс. куб. м.