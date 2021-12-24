Кандидат экономических наук, глава наблюдательного совета Института безопасности дорожного движения Михаил Берлин рассказал, как формируется статистика смертности граждан в ДТП.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«К цифрам, которые показывает полиция, надо еще прибавить количество граждан, которые умирают во время транспортировки и лечения. Итого получается, стабильно 6 тысяч человек погибает ежегодно. Это в основном мужчины в возрасте до 50 лет, процентов 70 от общего количества погибших. Для детей смерть от ДТП – это первая причина смертности даже в сравнении со смертностью от болезней. Детей погибает очень прилично», - говорит он.

В то же время эксперт отмечает, что МВД часто манипулирует цифрами, то повышая, то искусственно понижая количество погибших в ДТП.

«Они фиксируют только тех людей, которые погибли на месте ДТП. А дальше повезли, положили – на это отрезке времени фиксации нет. Если человек умирает в «скорой помощи» или на операционном столе, он уже не учитывается как погибший в ДТП. То, что умирают, это одно. Но очень большое количество людей еще травмируется», - отмечает ученый.

Соответственно, говорит он, получаются огромные нагрузки на медицину: «скорую помощь», реанимацию, на врачей, фельдшеров и медсестер.

«Сейчас, когда мы живем в период ковида, и «скорые помощи» нужны для спасения ковидных больных, медики разрываются: то ли ехать к ним, то ли на ДТП. Мы напрягаем «скорую помощь» очень сильно», - резюмирует Михаил Берлин.

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