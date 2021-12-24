Человек может зайти на ЭкоСистему и самостоятельно в 2 клика, сгенерировать QR-выписку из 7 реестры экологической информации.

И. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец презентовал новые цифровые сервисы, которые уже работают на вебпортале экосистема в режимах «peopleless» и «paperless». Эти сервисы призваны облегчить работу бизнеса, сократить время, необходимое для оформления документов, исключить коррупционные риски и сделать невозможным давление на бизнес. Об этом говорится на официальном портале Минэкологии.

Как рассказал Стрелец, отныне на ЭкоСистеме можно оформить декларацию об отходах: для этого не нужны бумаги и чиновники.

«Первый сервис электронной подачи деклараций об отходах был запущен еще в 2015 году. Однако собственно регистрация декларации проводилась должностными лицами «в ручном режиме». Сегодня мы делаем эту процедуру полностью автоматизированной. Это фактически первая услуга в сфере защиты окружающей среды, которая будет предоставляться вообще без участия чиновников", - отметил Руслан Стрелец.

Также онлайн можно отныне оформить QR-выписку из реестров экологической информации. Это один из самых популярных запросов в ведомстве: ежедневно до Міндовкілля и облгосадминистраций поступает около 300 обращений от граждан, организаций и профессиональных специалистов по получению той или иной информации. Раньше, чтобы получить извлечение, необходимо было ждать ответа до 30 дней, плюс доставка почтой. Также надо было уплатить за дополнительный объем копий документов, и ни в коем случае не допускать технические ошибки – ведь в таком случае предприниматель просто получал отказ в оформлении.

«Сегодня мы отходим от этой практики. Человек может зайти на Экосистему и самостоятельно в 2 клика, сгенерировать QR-выписку из 7 реестры экологической информации. Мгновенно и совершенно бесплатно. За считанные секунды каждый украинец сможет получить информацию: есть ли у предприятия разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; об уплате экологического налога; о наличии разрешений на специальное водопользование; проверялось ли предприятие Госэкоинспекцией и каковы результаты проверки и тому подобное», - сообщил Руслан Стрелец.

Также Министерство презентовало услугу «е-Зеленка» – возможность получить онлайн заключение на трансграничную перевозку отходов, включенные в Зеленый перечень отходов. Эта услуга стала самой популярной на портале ведомства, ведь значительно спросила жизнь бизнеса: отныне граждане могут подать онлайн пакет документов, который раньше приходилось возить в Киев, и так же получить онлайн вывод.

Напомним, ЭкоСистема – это национальная платформа, где собраны все административные екопослугы для бизнеса и вся экологическая информация для граждан. Презентован Министерством в мае 2021 года web-портал постоянно пополняется новым функционалом: здесь уже доступно 9 онлайн сервисов, 90 открытых «зеленых» реестров, возможность сгенерировать QR-выписку из 7 реестров по официальным данным, и 3 интегрированные информационные ресурсы.