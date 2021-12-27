В Киевской области обнаружили тело 50-летнего главного врача санатория в Ровенской области.

Тело было найдено в одной из лесных полос под Киевом,. Позже полиция задержала и его предполагаемых убийц, сообщает Киевская городская прокуратура.

По подозрению в убийстве врача задержаны 34-летний таксист, гражданин Кыргызской Республики, и его 43-летний товарищ из Узбекистана.

20 декабря погибший сел в такси к иностранцу и попросл довезти его до указанного адреса.

Таксист и его друг решили ограбить пассажира - они нанесли ему несколько ударов и отобрали ценные вещи. Потом связали межчину, вывезли в лес и выбросили.

На тот момент он был еще жив.

Злоумышленников задержали после того, как они попытались снять деньги с банковской карты погибшего.

Сейчас эсперты устанавливают причину смерти главврача. Следствие продолжается.

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