Гороскоп на 2022 год для знаков Зодиака расскажет, кому больше всего повезет в новом году, а кому придется преодолевать многие трудности.

Об этом пишет портал Rsute. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье и так далее.

Кому повезет в 2022-м году

Овен

Удача будет рядом с Овнами в течение года - особенно в амурной и деловой сферах жизни. Астрологи пророчат вам улучшение материального блага. Чтобы все сложилось удачно, уделите время саморазвитию, займитесь повышением профквалификации.

Раки

Ракам будет везти во многих сферах жизни. Особенно крупно повезет вам в любовной сфере. В начале года понадобится гибкость, сосредоточенность, уверенность в себе. При этом следует вовремя распознавать недоброжелателей, которые захотят вам навредить.

Кому не повезет в 2022-м году

Лев

Неудача будет преследовать как в финансовой сфере жизни, так и в других областях. Чтобы заработать хотя бы минимальный доход, придется прилагать титанические усилия. Закалка еще больше поможет вам в достижении всех поставленных целей.

Скорпион

У Скорпионов вероятны как депрессии, так и нервные срывы. Рекомендуется в любой ситуации стараться держать свои эмоции под контролем и регулярно заниматься расслабляющими практиками. Терпение должно стать главным качеством в течение всего года.

Напомним, что на три знака Зодиака свалятся неожиданные перемены в январе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака улыбнется финансовая удача в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет череда проблем: кому 2022 год сулит трудности и невзгоды.