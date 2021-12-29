Об этом пишет портал Rsute. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье и так далее.
Кому повезет в 2022-м году
Овен
Удача будет рядом с Овнами в течение года - особенно в амурной и деловой сферах жизни. Астрологи пророчат вам улучшение материального блага. Чтобы все сложилось удачно, уделите время саморазвитию, займитесь повышением профквалификации.
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Раки
Ракам будет везти во многих сферах жизни. Особенно крупно повезет вам в любовной сфере. В начале года понадобится гибкость, сосредоточенность, уверенность в себе. При этом следует вовремя распознавать недоброжелателей, которые захотят вам навредить.
Кому не повезет в 2022-м году
Лев
Неудача будет преследовать как в финансовой сфере жизни, так и в других областях. Чтобы заработать хотя бы минимальный доход, придется прилагать титанические усилия. Закалка еще больше поможет вам в достижении всех поставленных целей.
Скорпион
У Скорпионов вероятны как депрессии, так и нервные срывы. Рекомендуется в любой ситуации стараться держать свои эмоции под контролем и регулярно заниматься расслабляющими практиками. Терпение должно стать главным качеством в течение всего года.
Напомним, что на три знака Зодиака свалятся неожиданные перемены в январе.
Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака улыбнется финансовая удача в 2022 году.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет череда проблем: кому 2022 год сулит трудности и невзгоды.