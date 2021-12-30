Гороскоп на 2022 год сулит некоторым знакам Зодиака достаток и прибыль в году Черного Тигра - каждому из них удастся разбогатеть уже в первый месяц наступающего года.

Об этом пишет SlovoFraza. Этим счастливчикам сильно повезет в финансовой сфере, но важно не сидеть на месте, ведь символ следующего года любит активных и инициативных.

Овен

Им удастся разбогатеть благодаря тому, что они станут гораздо выносливее, как физически, так и эмоционально. Астрологи советуют Овнам уйти в дела с первых же дней нового года.

Дева

Их ждет очень насыщенный и важный месяц, в котором к ним придет уверенность в себе и спокойствие. При желании Девы смогут сменить работу на более высокооплачиваемую. Вкладывайте средства в саморазвитие - это окупится в будущем.

Скорпион

У Скорпионов будет возможность сорвать финансовый джек-пот, причем в самые короткие сроки. Январь станет благоприятным временем для шопинга, при этом совершать покупки любого типа можно на протяжении почти всего месяца.

Стрелец

Представители этого Знака смогут найти новые источники дохода, заключить выгодные сделки. Чтобы решения, касающиеся денег, были успешными, стоит прислушиваться к внутреннему голосу, но при этом помнить о логике.

Козерог

Январь станет поистине судьбоносным для Козерогов в плане работы и денег. Астрологи уверены, что Козерогам удастся повысить доходы, заслужить повышение или премию.

Напомним, что на три знака Зодиака свалятся неожиданные перемены в январе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака улыбнется финансовая удача в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет череда проблем: кому 2022 год сулит трудности и невзгоды.