Врачи просят всех быть предельно внимательными и осторожными украинцев, ведь в зимние праздники в них больше всего попадает именно дети.

Об этом предупредили в Минздраве. А также рассказали украинцам, как отпраздновать безопасно новогодние праздники и не заболеть.

Коронавирус – не повод отменять новогодние праздники. Но соблюдение противоэпидемических праздников очень важно в такие дни. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то оставайтесь дома и не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

Правильно носите маску в общественных местах, регулярно мойте руки, соблюдайте физическую дистанцию в 1,5-2 метра, проветривайте помещение и избегайте большого скопления людей.

На праздники стоит ограничить круг родных и близких, нужно обойтись без массовых вечеринок. Подумайте о том, что кто-то из ваших гостей может иметь сопутствующие заболевания и о то, все ли ваши гости вакцинированы.

Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно делайте проветривания. Чтобы минимизировать социальные контакты, проведите онлайн-шоппинг.

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