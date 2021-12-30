Об этом предупредили в Минздраве. А также рассказали украинцам, как отпраздновать безопасно новогодние праздники и не заболеть.
Коронавирус – не повод отменять новогодние праздники. Но соблюдение противоэпидемических праздников очень важно в такие дни. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то оставайтесь дома и не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.
Правильно носите маску в общественных местах, регулярно мойте руки, соблюдайте физическую дистанцию в 1,5-2 метра, проветривайте помещение и избегайте большого скопления людей.
На праздники стоит ограничить круг родных и близких, нужно обойтись без массовых вечеринок. Подумайте о том, что кто-то из ваших гостей может иметь сопутствующие заболевания и о то, все ли ваши гости вакцинированы.
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Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно делайте проветривания. Чтобы минимизировать социальные контакты, проведите онлайн-шоппинг.
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