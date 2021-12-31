В Национальной службе здоровья рассказали, как будет работать "скорая" помощь в новогодние праздники и в каких случаях украинцам следует вызывать

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Нацслужбы здоровья Украины в Facebook.

Так, как известно, в новогодние праздники "скорая" помощь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад. Однако, в службе предупреждают, что следует звонить на номер "103" только тогда, когда существует угроза здоровью.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи "скорой" работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. В "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", — сообщают в службе.

В ведомстве подчеркивают, что пока экстренная медицинская помощь выезжает на нецелевой вызов, где-то может остаться без помощи человек, который действительно в ней нуждается.

"Проблемы возникают независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни. Никуда не исчезают и вызовы к людям с подозрением на инсульты и инфаркты", — пишет служба.

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