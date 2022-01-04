25 украицев с детьми приобрели на курорт Марса-Алам путевки у одного из туроператоров, однако по приезде в отель выяснили, что в гостинице нет свободных мест. Об этом стало известно после публикации журналиста Дениса Казанского в
Таким образом, путешественники не смогли никуда заселиться.
«Отель был оплачен, но мест в нем не оказалось. Администрация гостиницы предложила туристам переселить их в другой, более дешевый соседний отель. Людей поставили перед фактом, что в случае отказа, им придется ночевать на улице», — говорится в сообщении.
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В конечном итоге после 10 часов ожидания туристов заселили в их номера. Представитель туркомпании и администрация объекта размещения принесли путешественникам извинения.
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