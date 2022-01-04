В городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области несмотря на середину зимы расцвели первые подснежники, люди любуются.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Jozsef Molnar и опубликовал фото. В частности, фото этих весенних цветов пользователь сети поздравил людей с Новым годом.

Распустившиеся первоцветы очень видны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава, поэтому местные любуются этой погодной аномалией.

Синоптики утверждают, что вскоре в Закарпатской области ожидается существенное похолодание и снегопады.

Но несмотря на это весну не остановить, ведь она похоже решила прийти раньше срока. Ведь в первой неделе января фиксируют рекордные температуры воздуха. Так тепло бывает осенью и весной, но не в зимние месяцы.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что все как в сказке и как красиво: "Все как в сказке "12 месяцев", "Говорят только в сказке на Новый год растут подснежники"; "Природа в календарь не заглядывает"; "Какая красота"; "Кто бы мог подумать, что сказка станет явью! Чудо"; "Природа дала сбой".

Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.

Как сообщала Politeka, новогодние локации в Киеве запретили посещать некоторым украинцам.

Также Politeka писала, о погоде в Киеве на Новый год и Рождество 2022: увидим настоящую зимнюю сказку.