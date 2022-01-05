Новость сообщил официальный сайт "Динамо", а президент клуба Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким покойного. Выдающемуся врачу было 80 лет. Что касается причин смерти, то об этом пока ничего неизвестно.
"Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает — как близкие люди и друзья, которых у Владимира Игоревича было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было много выдающихся спортсменов. В глубокой печали склоняю голову и скучаю вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся человеке, который навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.
Малюта пришел в "Динамо" в начале 1975 года и проработал в клубе более 40 лет. Лишь три года назад он уступил пост руководителя медслужбы Андрею Шморгуну.
При этом Владимир Игоревич продолжал заниматься исследовательской работой и давал советы футболистам и коллегам в команде.
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В свое время Владимир Малюта был врачом сборной Украины. Также он запатентовал 15 медицинских открытий, написал пять научных книг и немало статей, как в отечественных, так и в зарубежных изданиях.
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