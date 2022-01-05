Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто спросит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс Украина, комментируя инициативу нардепов отменить мораторий на экспорт леса-кругляку.



«Решение арбитражной панели ЕС установило, что в Украине вообще нет политики в сфере лесного хозяйства как таковой. Поэтому было принятие в первом чтении законопроекта "О рынке древесины», - рассказала Стефанишин.

Вице-премьер подчеркнула: решение об отмене моратория не может быть просто принято, без формирования определенной системы и законодательного поля.



«В экологическом комитете, Министерстве экологии готовятся соответствующие законодательные инициативы. Сначала должны быть приняты законодательные и подзаконные акты, регулирующие экологическую составляющую и защиту лесов. И тогда уже можно говорить об отмене моратория. Такую коммуникацию мы ведем и с европейской стороной", - пояснила она.

Стефанишин подчеркнула: отмена моратория - это та ситуация, когда мы можем выполнить решения международных арбитражных институций, лишь отстояв внутренние интересы, важные в этой области.



«Надо понимать: отсутствие рынка оборота древесины, при отмене моратория, просто упростит вывоз необработанной древесины. В этой ситуации Национальный интерес должен быть сохранен. И последовательность шагов важнее скорости",-заявила вице-премьер.



Напомним: в 2015 году приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляку). В 2021 году Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д «О рынке древесины». Тогда из него была исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины, однако позже к ней вернулись путем внесения поправок к проекту.



В свою очередь в Федерации работодателей Украины заявили, что отмена моратория на экспорт древесины оставит без сырья украинских производителей и промышленников, и поставит их в неравные условия по сравнению с богатыми европейцами. Поэтому отменять запрет нельзя, однако можно изменить ее условия, например – ввести каскадные аукционы, которые позволят продавать сырье в том числе за границу.