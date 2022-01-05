Как пишет пресс-служба МВД Украины, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться нескольких правил.
Находясь в одной сети Wi-Fi с аферистами, они могут перехватывать ваши данные банковских карт, пароли и сообщения. В полиции советуют отдавать предпочтение на улице мобильному интернету, а не общедоступным сетям.
Главные советы для того, чтобы не стать жертвой мошенников по сети Wi-Fi:
- не проводите банковские операции, когда вы подключены к публичной сети.
- не нужно использовать сети Wi-Fi, которые просят авторизоваться по телефону, электронной почте или через соцсети.
- нужно отключать функцию общего доступа к файлам.
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- нужно запретить обнаружение своего девайса другими пользователями сети.
- нужно отключить опцию автоматического подключения к открытой сети.
- желательно использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi.
- не нужно проходить регистрацию на новых ресурсах при использовании неизвестной сети.
- не пользуйтесь сетью, у которой соединение прерывается и происходит переподключение.
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