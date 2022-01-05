Мошенники могут перехватывать данные ваших банковских карт даже без вашего ведом, хакеры могут получить доступ к вашим картам даже просто находясь с вами в одной сети Wi-Fi.

Как пишет пресс-служба МВД Украины, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться нескольких правил.

Находясь в одной сети Wi-Fi с аферистами, они могут перехватывать ваши данные банковских карт, пароли и сообщения. В полиции советуют отдавать предпочтение на улице мобильному интернету, а не общедоступным сетям.

Главные советы для того, чтобы не стать жертвой мошенников по сети Wi-Fi:

не проводите банковские операции, когда вы подключены к публичной сети.

не нужно использовать сети Wi-Fi, которые просят авторизоваться по телефону, электронной почте или через соцсети.

нужно отключать функцию общего доступа к файлам.

нужно запретить обнаружение своего девайса другими пользователями сети.

нужно отключить опцию автоматического подключения к открытой сети.

желательно использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi.

не нужно проходить регистрацию на новых ресурсах при использовании неизвестной сети.

не пользуйтесь сетью, у которой соединение прерывается и происходит переподключение.

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