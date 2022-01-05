Полиция Одесской области обнаружила при дороге двух маленьких братьев 12 и 6 лет, которые пешком и босиком шли к бабушке из Винницкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

О мальчиках в полицию сообщили люди, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили на них внимание. Дети шли по обочине босиком, на них были только легкие куртки.

Правоохранители разыскали детей, которые, увидев полицейскую машину, пытались спрятаться в придорожных кустах. Когда их спросили, чего они так боятся, мальчики ответили – возвращения домой, в Винницкую область.

Как выяснилось, это – родные братья 6-ти и 12-ти лет. Они убежали из дома и направлялись к бабушке, которая проживает в городе Балта Одесской области. Дети, обнаруженные в 10 км от их дома, утверждают, что причина побега – издевательства отчима.

Ювенальная полиция помогла разыскать женщину и доставила туда детей. Бабушка уже имела для мальчиков необходимые вещи.

О случившемся извещены винницкие полицейские. На момент обнаружения беглецов, сообщений от родителей об исчезновении мальчиков им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье.

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