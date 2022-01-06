Об этом сообщила в Facebook журналистка Эля Коротинская. Боец с позывным "Гриць" был родом из города Лозовая Харьковской области.
"Тебя уже нет. Я не хотела в это верить, но ты решил уйти от нас. Я благодарю, что ты был в моей жизни, благодарю за то, что ты был таким. Я знаю какой след оставила война в твоей душе и твоем теле. Я помню насколько ты любил детей и где-то в глубине души хотел семью, но упрямо говорил обратное - что ты не для семьи", - написала она.
Известно, что Евгений Городничук долгое время лечился на Волыни. Однако 6 января жизнь защитника оборвалась. Боец с позывным "Грыць" родом из города Лозовая Харьковской области.
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На Донбассе подразделение Евгения стояло в Счастье, освобождало Лутугино, прорывалось в аэропорт Луганска. В 2014 году он почти зашел в Луганск, когда получил серьезное ранение. Долгое время Евгений лечился в Луцке.
Редакція сайта новостей Politeka.net выражает искренние соболезнования близким Евгения Городничука.
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