В Украине рекордно взлетела цена на яйца: почему растет и что будет дальше

В Украине цены на яйца стремительно идут вверх, на сегодня десяток яиц стоит уже 45 гривень, тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн.