Народный депутат Сергей Магера напомнил, что в Украине, в отличие от стран Евросоюза, не было государственных инвестиций в экомодернизацию промышленности.
Как сообщает Главком об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера.
Внедрение Евросоюзом СВАМ-сертификатов ударит по украинским производителям, которые окажутся в неравных конкурентных условиях.
"За счет таких мер, безусловно, будет нанесен экономический удар по производителям из Украины и других стран. Страны ЕС инвестировали в последние годы много в экологические процессы своих стран" - сказал Магера .
Он подчеркнул: в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в екомодернізацію промышленности, чтобы улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах, поэтому отечественные предприятия существенно пострадают от введения Евросоюзом СВАМ-сертификатов.
"Безусловно, наша промышленность, в том числе и металлургическая, получит дополнительные проблемы. И ничего хорошего без поддержки государства я в этом не вижу", – подытожил Магера .
Ранее, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что украинская власть должна была вести переговоры с ЕС относительно CBAM-сертификатов для защиты отечественных производителей.
Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, который получил название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.
CBAM будет дополнением Европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, которые будут приобретаться импортерами углеводородной продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).
Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированные при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции.
Он подчеркнул: в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в екомодернізацію промышленности, чтобы улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах, поэтому отечественные предприятия существенно пострадают от введения Евросоюзом СВАМ-сертификатов.
"Безусловно, наша промышленность, в том числе и металлургическая, получит дополнительные проблемы. И ничего хорошего без поддержки государства я в этом не вижу", – подытожил Магера .
Ранее, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что украинская власть должна была вести переговоры с ЕС относительно CBAM-сертификатов для защиты отечественных производителей.
Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, который получил название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.
CBAM будет дополнением Европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, которые будут приобретаться импортерами углеводородной продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).
Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированные при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции.