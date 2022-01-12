"Для этого под землей развернули инфраструктуру связи на базе технологии Wi-Fi, которая стала основой для внедрения целого набора цифровых решений, направленных на безопасность работы шахтеров. Среди них: автоматическая газовая защита нового уровня, система контроля и управления дегазацией, уникальная система мониторинга проветривания шахты, смарт-лампы для шахтеров, которые в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности точное их точное местоположение, система коммуникаций шахтеров с поверхностью и внутри шахты", - сообщили в компании.

На "Юбилейной" добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях: здесь одна из самых высоких в Западном Донбассе концентраций газа метана в горных выработках. Поэтому именно на этом предприятии в 2019 году началось цифровое преобразование шахты в рамках масштабной программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

"ДТЭК Энерго" всегда ставит в приоритет безопасность труда, используя для этого самые передовые технологии и инновационные разработки. Шахта "Юбилейная" стала пилотной среди угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго" по внедрению подобных технологий. Мы вышли на новый уровень контроля отработки высокогазообильных пластов, в режиме реального времени отслеживаем, где именно находятся люди на производственных участках, производится оперативное оповещение диспетчера и инженерного состава об обстановках, аварийных и нештатных случаях под землей", - подчеркнул Ильдар Салеев, генеральный директор "ДТЭК Энерго".

Первым этапом цифровизации шахты стало развертывание инфраструктуры связи на основе технологии Wi-Fi. Для этого в горных выработках проложили почти 130 км кабеля, установили 120 станций связи и 400 точек доступа.

Wi-Fi-инфраструктура стала фундаментом для следующего инновационного шага - создания системы позиционирования персонала. Под землей смонтировали более 1,7 тыс. радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 км горных выработок. А 1,5 тыс. касок шахтеров "Юбилейной" снабдили смарт-лампами, которые не только освещают горные выработки, но и в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности, где именно под землей находится человек с точностью до 10 метров.

Кроме того, на шахте ведется онлайн-мониторинг добычи угля. При помощи новейших конвейерных весов c минимальной погрешностью ведется учет горной массы, поступающей с добычных участков. Также весы оснащены высокоточным золомером, который определяет качество угольной продукции.

"Современная энергетика - это ІТ-энергетика. Проект на "Юбилейной" стал показательным, ведь цифровые решения успешно продемонстрировали свой потенциал. В дальнейших планах программы MODUS и "ДТЭК Энерго" - тираж решений на другие шахты", - прокомментировал Дмитрий Осыка, директор по ІТ и руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.