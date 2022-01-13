Сегодня, 13 января в Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение - шквальный ветер охватит часть страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В сообщении синоптиков говорится, что 13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Как отмечается в сообщении, из-за непогоды в Украине синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Также в Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19. Впрочем на востоке и севере будет солнечно.

Снегопады сегодня будут в западных, северных и частично центральных областях. В других регионах будет солнечно.

Температура воздуха составит: на западе днем 0-5, а ночью -11-15, на севере днем -2-8, а ночью -17-19, на востоке днем -7-11, а ночью -13-16, на юге днем -1-5, а ночью -11-14.

Тем временем в столице 13 января будет снежить. Температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -16-18.

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