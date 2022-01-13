Об этой истории настоящего рождественского чуда рассказал руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Токарский, пишет Depo.

больница, коронавирус

В прошлом годе на Рождество с ребенком случился несчастный случай. Мальчик катался на санках и врезался в дерево, ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и упал в кому. Он был без сознания ровно год, 365 дней родители ухаживали за ребенком и верили в лучшее.

"И вы только представьте! В тот же самый день, на Рождество, через год он пришел в себя. Как будто вчера уснул, а сегодня проснулся. Тут даже неверующие скажут – настоящее чудо!" – рассказал Андрей Токарский.

Медик признался, что вера порой действительно творит чудеса. Родители мальчика ни секунды не сомневались, что сын выйдет из комы.

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свечи, молитва

"Перед тяжелыми операциями, меня спрашивают родные: что мы должны делать в это время? И я их всех отправляю молиться. Так вот, операции проходят более удачно у тех пациентов, чьи родные молятся за них в самое тяжелое время", - подчеркнул медик.

Напомним, что ребенок поссорился с отчимом и ушел из дома.

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