Многие люди считают, что полнолуние - это магический момент, в это время можно загадывать желание, попытаться узнать свою судьбу и угадать, будет ли в этом году в вашем доме счастье.

Во вторник, 18 января в 01:51 по Киеву состоится второе зимнее полнолуние. Луна будет находиться в знаке Рака. Рассказываем, что нужно знать об этом дне.

Первое полнолуние года известно как Волчья луна. Так его прозвали индейцы Северной Америки, которые заметили, что в середине зимы голодные волки в лесу воют сильнее обычного, пугая людей.

В народе верили, что в полнолуние появляется дополнительная энергетика, которая сильно влияет на все живое на планете.

В полнолуние нельзя ссориться, так как негатив может спровоцировать весьма серьезные последствия. Не стоит проводить никакие финансовые операции и подписывать важные документы – влияние полной луны может быть непредсказуемым. Нельзя брать кредиты или деньги в долг – могут возникнуть проблемы с возвратом денежных средств.

Очень внимательно стоит отнестись к своим словам, так как в этот день эмоциональность возрастает в разы, и можно наговорить лишнего. Помните об этом и тогда, когда ваши близкие начнут раздражаться и говорить неприятные слова.

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