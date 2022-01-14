Так, монета номиналом 10 гривен, выполненная из серебра, и 2 гривен - из нейзильбера, посвящены спортивной тематике, а именно XXIV зимним Олимпийским играм, проведение которых запланировано на февраль 2022 в столице Китая Пекине. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом в Украине хотят подчеркнуть важность этого события и участия нашей страны в престижных спортивных соревнованиях.

Обе монеты выполнены в едином стиле, различаются лишь материалом, из которого сделаны (а, следовательно, весом и диаметром) и указанием номинала. Голова дракона, веер, пиктокраммы и лист бумаги - украсят монеты.

На аверсе присутствует малый Государственный Герб Украины, а в центре в зеркальном круге – голова дракона, который является главным героем древних легенд Китая. Также имеется надпись 2022, стилизованная под змеевидного дракона, покрытого чешуей.

На реверсе монеты размещена композиция, символизирующая Китай с его древней культурой (в частности, есть элемент - лист бумаги), а также карта Пекина, на которой изображены значки сноубордиста и фигуристки (в центре), справа от которой – веер – неотъемлемая часть традиционной китайской культуры. Также на этой стороне обоих монет можно увидеть снежинку и логотип Национального олимпийского комитета Украины, над которым опять же голова дракона и огонь – один из символов Олимпийских игр.

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