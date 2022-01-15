Специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более 350 населенных пунктов в Киевской области, которые оказались обесточенными из-за непогоды. На местах работали 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет РБК-Украина.

В ДТЭК Киевские региональные электросети отмечают, что по состоянию на 15 января без света остаются 107 населенных пункта полностью и 127 – частично. С начала непогоды подачу света восстановили в 162 городах и селах, которые были обесточены полностью и в 209, что пострадали частично. Всего отремонтировали 155 линии и 3620 трансформаторных подстанций.

Больше всего от непогоды пострадали Барышевский, Бориспольский и Вышгородский энергоузлы. Основными причинами аварийных отключений света являются обрывы электросетей из-за падения на линии электропередачи веток и деревьев и падения опор.

"ДТЭК-надежная, ответственная компания, которая беспокоится о своих клиентах. Специалисты компании продолжают ликвидировать последствия непогоды. В ликвидации аварий в регионе сейчас задействованы все 75 бригад компании и задействуем подрядные организации. Мы прилагаем максиму усилий, чтобы в сжатые сроки вернуть свет в дома клиентов» — рассказал генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

В компании сообщают, что ремонты осложнены тем, что непогода продолжается. Шквальный ветер качает автоподъемники, что не позволяет поднять рабочую платформу с ремонтниками на нужную высоту. «Однако бригады ДТЭК Киевские региональные электросети и подрядные организации продолжают работать в этих сложных условиях в усиленном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварии и вернуть свет в дома людей», - отмечают в компании.

15 января на территории Киевской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду (И уровень опасности, желтый).