Национальный банк завершает серию проектов, посвященных 30-летию Независимости Украины - были выпущены шесть необычных банкнот.

Так, 17 января НБУ выпускает коллекционные наборы памятных банкнот, которые будут продаваться на выбор в конвертах или кляссерах (филателистических альбомах), передает пресс-служба ведомства.

В наборы входит по шесть памятных банкнот серии ЯА 2021 выпуска с подписью Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Отмечается, что каждая купюра повторяет дизайн, а также соответствует размерам и содержит все элементы защиты банкнот номиналами:

20 гривен образца 2018;

50 гривен образца 2019;

100 гривен образца 2014;

200 гривен образца 2019;

500 гривен образца 2015;

1000 гривен образца 2019 года.

Кроме того, эти банкноты необычны тем, что на месте водяного знака размещена айдентика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Стоимость коллекционного набора в конверте составляет 1956 гривен, в кляссере - 2511 гривен.

Приобрести эти наборы можно в АО "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК" и АО "ТАСКОМБАНК".

Украинцы активно обсуждают в Сети выпуск памятных банкнот:

"Нужно было ввести банкноту 3 000 грн."

"Начнут выпускать монеты номиналом в 500 гривен, выпустят и банкноты в 5 тыс. гривен"

"Лучше 4000, чтобы учителям было удобнее зарплату платить"

"А когда фейс самого главы НБУ поместят на банкноту!? Будет необычная банкнота"

"На юбилейных купюрах Шевченку пол-лица почему-то перекосило,

а Сковорода стал евреем"

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