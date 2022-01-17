Так, 17 января НБУ выпускает коллекционные наборы памятных банкнот, которые будут продаваться на выбор в конвертах или кляссерах (филателистических альбомах), передает пресс-служба ведомства.
В наборы входит по шесть памятных банкнот серии ЯА 2021 выпуска с подписью Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Отмечается, что каждая купюра повторяет дизайн, а также соответствует размерам и содержит все элементы защиты банкнот номиналами:
- 20 гривен образца 2018;
- 50 гривен образца 2019;
- 100 гривен образца 2014;
- 200 гривен образца 2019;
- 500 гривен образца 2015;
- 1000 гривен образца 2019 года.
Кроме того, эти банкноты необычны тем, что на месте водяного знака размещена айдентика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Стоимость коллекционного набора в конверте составляет 1956 гривен, в кляссере - 2511 гривен.
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Приобрести эти наборы можно в АО "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК" и АО "ТАСКОМБАНК".
Украинцы активно обсуждают в Сети выпуск памятных банкнот:
"Нужно было ввести банкноту 3 000 грн."
"Начнут выпускать монеты номиналом в 500 гривен, выпустят и банкноты в 5 тыс. гривен"
"Лучше 4000, чтобы учителям было удобнее зарплату платить"
"А когда фейс самого главы НБУ поместят на банкноту!? Будет необычная банкнота"
"На юбилейных купюрах Шевченку пол-лица почему-то перекосило,
а Сковорода стал евреем"
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