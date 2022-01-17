Джордан Кашмьер умерла в Мэриленде в 26 лет - ее тернистая жизнь в качестве беременного бездомного подростка освещалась в рамках реалити-шоу MTV "Беременна в 16" .

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на мать женщины. Медицинский эксперт, цитируемый в многочисленных отчетах, не назвал причину смерти.

"Прошлой ночью мне позвонили, и ни один родитель не хочет этого слышать. Моя старшая любимая дочь Джордан скончалась, ей было всего 26 лет. Наши сердца действительно разбиты. Ни один родитель не должен пережить потерю ребенка, НИКОГДА" — рассказала мать Джессика Кашмьер.

Джордан стала звездой реалити в 2014-м, когда MTV сделало героями своего шоу беременную девушку-подростка и ее бойфренда Дерека Тейлора.

Семья, не одобрявшая их отношений, отреклась от несчастной, а когда Тейлор так и не смог найти работу, бедолаги оказались на улице. В конце концов у них родилась дочь Ив. Они расстались после окончания съемок шоу, но беды Джордан Кашмьер продолжились.

У нее умер отец, а права опеки над Ив отошли к матери Тейлора. В 2017-м девушку арестовали за хранение наркотиков, позже она работала стриптизершей.

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