Некролог появился на официальном сайте "Евровидения". Причина смерти не называется, но скорее всего она стала естественной, ведь певице уже было 83 года.

"Команда Eurovoix выражает соболезнования семье и друзьям Кармелы Коррен в это трудное время", - говорится в сообщении.

Бицман родилась в 1938-м в Тель-Авиве. В 1956-м на одном из выступлений в Иерусалиме ее заметил знаковый американский продюсер Эд Салливан. Закончив военную службу в израильской армии, Бицман отправилась с ним на гастроли в США. Дальше - больше: Бицман знакомится с Клиффом Ричардом, с которым участвует в гастрольных турах.

В 1960-х артистка переехала в Австрию, стяжав большой успех в немецкоговорящих странах и подписав контракты со звукозаписывающими лейблами Ariola, Vogue и Decca. Тогда же дебютировала на экранах, неоднократно появляясь в фильмах и сериалах.

В 1963-м Кармела представляла Австрию на "Евровидение" с песней Vielleicht geschieht ein Wunder, заняв седьмое место, тогда ее называли одной из лучших певиц. В последние годы жила во Флориде, в США, продолжая карьеру певицы.

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