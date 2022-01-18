Как передает Politeka.net, в Черкассах и Николаеве школы идут на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о "минировании", которые препятствуют учебному процессу. Подробности сообщили пресс-службы Черкасского и Николаевского городский советов.

Как долго продлятся такие меры пока не известно.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в заведениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций", - говорится в сообщении пресс-служба городского совета Черкасс.

Отправить на дистанционку несколько школ также приняли решение в Николаеве. Такое решение приняли руководители 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки). Ученики этих школ будут посещать уроки онлайн уже с 18 января 2022 года.

Отметим, такие решение активно обсуждают в Сети.

«Кому в следующем приготовиться? Продуктовые магазины, трц, больницы, вузы, их тоже на дистанционку?», «Есть у меня подозрение, что просто школе нечем отапливать. Ну, и, типа, выход найден. Дистанционка наше все! А как заставить пойти на дистанционку, когда идея с пандемией уже не очень-то и срабатывает? Верно! Ну, а для достоверности, кроме школ, можно включить еще и парочку метро и торговый центр», - пишут в Сети.

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