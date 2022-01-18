Об этом сообщает пресс-служба Иркутского драматического театра имени Охлопкова, где актер служил в течение 27 лет. Причина смерти не уточняется.



"Театральная семья понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Басин. Иркутскому академическому драматическому театру имени Н. П. Охлопкова актер служил в течение 27 лет – с 1979 по 2006 год – и создал десятки ярких образов", – говорится в сообщении.

Басин родился 23 июля 1949 года. В 1971-м окончил Иркутское театральное училище.

В 1979 году Анатолий Владимирович возвратился в Иркутск и был принят в труппу театра им. Н.П. Охлопкова, где остался почти на 30 лет. В 1993 году актеру было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

С 2006 года Анатолий Басин жил и работал в Москве, снялся в ряде художественных фильмов и сериалов. В числе наиболее известных его работ – роли в "Моей прекрасной няне", "Солдатах", "Таксистке" и "Кармелите".

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