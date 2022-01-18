Об этом сообщает пресс-служба Иркутского драматического театра имени Охлопкова, где актер служил в течение 27 лет. Причина смерти не уточняется.
"Театральная семья понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Басин. Иркутскому академическому драматическому театру имени Н. П. Охлопкова актер служил в течение 27 лет – с 1979 по 2006 год – и создал десятки ярких образов", – говорится в сообщении.
Басин родился 23 июля 1949 года. В 1971-м окончил Иркутское театральное училище.
В 1979 году Анатолий Владимирович возвратился в Иркутск и был принят в труппу театра им. Н.П. Охлопкова, где остался почти на 30 лет. В 1993 году актеру было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет..."
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
С 2006 года Анатолий Басин жил и работал в Москве, снялся в ряде художественных фильмов и сериалов. В числе наиболее известных его работ – роли в "Моей прекрасной няне", "Солдатах", "Таксистке" и "Кармелите".
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.
Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.