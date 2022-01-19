Об этом знаменитый украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе рассказал в новом интервью Маше Ефросининой (чтобы его посмотреть доскрольте страницу вниз).
Усик ездит в оккупированный Крым, ведь там осталась его родня. Так, в Симферополе сейчас проживают теща, тесть, сестра, племянница спортсмена. Сам же он с семьей переехал в Киев.
Как признается чемпион, в последнее время при пересечении админграницы уже на территории оккупированного Крыма сталкивается с неприятным поведением российских пограничников.
"Сложно там с границами. Кошмарят. Просто кошмарят. Куда едете? Зачем? А сколько вы там будете? Они ведь знают меня. Это "крымская граница". На нашей украинской границе все великолепно, никаких проблем. Проверили — мы поехали", — заявил Усик.
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Александр признался, что заметил перемены, которые там произошли после российской оккупации полуострова. Перемены действительно очевидны.
"Я воспринимаю крымских людей солнечными, лучезарными, если сленгом сказать - пофигистами... Я тоже как крымчанин могу признать - вот нет такой свободы, какая была", - высказался чемпион.
Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.
Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.
Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.