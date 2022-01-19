На рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.

Об этом сообщает ТСН. Сейчас пачка масла от известного производителя стартует от 45 гривен. Но это только при условии акции в супермаркете.

Эксперты считают, что рост цен на сливочное масло вызвал активный экспорт. В декабре 2021 года Казахстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Израиль продали больше всего масла. За прошлый месяц вывезли из страны более полутора тысяч тонн сливочного масла.

Прогнозы экономистов неутешительны - они уверяют, что цены на продукт будут расти от 10%, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Как вариант помощи населению справиться с серьезным инфляционным шоком и подорожанием товаров, учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая - почти 50%, в стране могут появиться "продуктовые чеки".

В США, к примеру, существуют аналогичные "food stamps". Распространять эти "чеки" собираются с использованием приложения "Дія".

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