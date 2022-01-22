Актер Луи Андерсон, трехкратный обладатель премии "Эмми", комик и ведущий игрового шоу, скончался в пятницу утром - врачи боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Об этом сообщило издание Reuters. Актер Луи Андерсон скончался в одной из больниц Лас-Вегаса, где в начале этой недели был госпитализирован для лечения рака крови. Организм актера не выдержал. Ему было 68 лет.

Представители американского мира кино выражают слова поддержки близким и родным актера, а также вспоминают Луи Андерсона, как светлого и хорошего человека.

Так, американский стендап-комик и актер Бил Берр написал в Twitter: "Мне всегда нравилось, как легко Луи Андерсон мог привлечь внимание публики. Он мог вызвать аплодисменты легким изменением выражения лица или косым взглядом. Настоящий мастер. Спасибо за смех и за то, что вы были таким добрым. Ты был одним из великих! Покойся с миром".

Славу трехкратному обладателю премии "Эмми" принесли в середине 1980-х годов роли во многих сериалах и фильмах: "Грейс в огне", "Детектив Нэш Бриджес" и других.

Зрителю Андерсон наиболее известен как создатель мультсериала "Жизнь с Луи". Он выходил на телеканале Fox Kids в конце 1990-х годов. Сюжет основан на детстве самого Андерсена, который рос в многодетной семье.

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