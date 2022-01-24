Расскажем об истории важного церковного праздника 25 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

Как сообщает Politeka.net, 25 января православные украинцы чтят память святой мученицы Татьяны, в народе этот праздник имеет название Татьянин день.

История праздника

Татьяна родилась в богатой семье. Ее родители тайно исповедовали христианскую веру во время жестоких гонений за это. Татьяна отказалась выходить замуж и пошла служить в один из храмов Рима. Кроме того, она помогала бедным и лечила их совершенно бесплатно.

Через некоторое время царю доложили, что семья Татьяны исповедует християнство. Потому ее схватили вместе с отцом и посадили в храм Зевса, где требовали отказаться от своей веры и поклониться языческим богам. Татьяна молилась и звала Господа помочь им с отцом, Бог услышал молитву девушки, идолы в храме Зевса разбились и рухнули к ногам напуганных язычников.

Пытки святой расписаны на нескольких страницах Жития святых. Палачи вели себя особенно жестоко. Татьяну бросали ко львам, выкололи глаза, жгли огнем. Все страдания святая Татьяна принимала со смирением, только постоянно молилась. После ее смерти римляне убили и ее отца.

Какие традиции на праздник

В этот день в церквях проводили службы в память святой мученицы.

Женщины раньше в этот день пекли хлеб в форме солнца, которым угощали всех членов своей семьи. Наши предки считали, что такой хлеб наполняет здоровьем и силой на целый год.

На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у возлюбленного – считалось, что тогда он точно позовет замуж.

Что нельзя делать

В этот день нельзя конфликтовать и жадничать, проявлять скупость. Ранее верили, что это принесет финансовые трудности на целый год.

Были также запреты, которые касались лишь женщин. Запрещалось им лениться, долго спать и ходить в старой, грязной одежде. Считалось, что это сулит проблемы в личной жизни.

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