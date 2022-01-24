ДТЭК Рината Ахметова приобрел дополнительно 310 тысяч тонн угля из Колумбии и США для прохождения отопительного сезона в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго, сообщает "Обозреватель".

«Новые поставки с углем из США и, происхождением из Колумбии, прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодня общее количество поставок компанией морем увеличена до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тыс. т», - сообщили в компании.

По состоянию на 24 января ДТЭК поставил в Украину уже 9 судовых партий с углем из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. т.

В общем, в сентябре–декабре 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. т угля. А общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн т.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и холодов, когда резко возрастает потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку», - отметили в компании.