Украинцам сообщили приятную весть об снижении цен на популярный продукт. В частности прогнозируется уменьшение стоимости яиц. Таким прогнозом поделилась аналитик Светлана Литвин.
По ее словам, каждый год после новогодних праздников наблюдается снижение цен и понижение спроса на яйца. Постепенно цена снижается на 5-10%. Стоимость за 10 штук должна будет составить приблизительно 36 гривен.
Кроме того, к лету всегда увеличивается яйценоскость птицы. В связи в этим цена начнет падать еще ниже. Прогнозируется, что к началу лета стоимость продукции должна будет составить где-то 30-23 гривен за десяток яиц.
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Стоит отметить, что в Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также яйца, сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.
Напомним, в Киеве взвинтили цены на питание в школах и детсадах.
Как Politeka писала, в Украине существенно подорожает сливочное масло.
Также Politeka рассказывала, подорожание продуктов и талоны на еду: одесситов предупредили об изменениях в 2022 году.