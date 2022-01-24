Обычно в Украине после окончания всех новогодних праздников параллельно с понижением спроса, цена на некоторые продукты постепенно снижается.

Украинцам сообщили приятную весть об снижении цен на популярный продукт. В частности прогнозируется уменьшение стоимости яиц. Таким прогнозом поделилась аналитик Светлана Литвин.

По ее словам, каждый год после новогодних праздников наблюдается снижение цен и понижение спроса на яйца. Постепенно цена снижается на 5-10%. Стоимость за 10 штук должна будет составить приблизительно 36 гривен.

Кроме того, к лету всегда увеличивается яйценоскость птицы. В связи в этим цена начнет падать еще ниже. Прогнозируется, что к началу лета стоимость продукции должна будет составить где-то 30-23 гривен за десяток яиц.

Стоит отметить, что в Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также яйца, сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.

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