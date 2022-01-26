Компания ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году обновила электрические сети для 300 тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В рамках программы «Большое обновление сетей» в 2021 году ДТЭК Киевские региональные электросети реконструировал подстанцию 110/10 кВ «Гостомель» и построил подстанцию 110/35/10 кВ «Козин» в энергодефицитных Бучанському и Обуховском районах. Энергообъекты повысили надежность электроснабжения и позволили удовлетворить растущую потребность в дополнительной мощности действующих клиентов и присоединении новых потребителей к электросетям. ДТЭК – бизнес, который действует в интересах Украины», – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК «Киевские региональные электросети» Виталия Шайды.

ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году после введения в стране стимулирующих инвестиции RAB-тарифов, начал программу «Большое обновление сетей», направленную на обновление и развитие сети Области.

Результатом программы крупного обновления сетей в Киевской области является модернизация подстанции, реконструкция линий и установка более 37 тысяч новых электросчетчиков для жителей области.

В компании отметили, что помимо строительства подстанций, в 2021 году было отремонтировано более 1000 километров линий электропередачи и установлено 160 реклоузеров. Эти устройства смогут самостоятельно восстанавливать электроснабжение в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети в режиме онлайн.

Также за прошлый год компания смонтировала 37 тысяч электронных приборов учета электроэнергии, которые заменили устаревшие механические счетчики. Сообщается, что установка счетчиков была предусмотрена инвестиционной программой компании, поэтому не требовала дополнительных затрат клиентов.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году присоединил к сети более 800 новых просьюмеров, которые производят экологически чистую электроэнергию.