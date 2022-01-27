На Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика, но она не одна плохо относилась к детям. Как оказалось, в школе многие педагоги позволяют себе оскорблять детей.

На Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика з то, что он не мог рещить задачку. На учительницу дети постоянно жаловались, но она не одна плохо относилась к детям. Об этом сообщает ТСН.

Как оказалось, в школе многие педагоги позволяют себе оскорблять детей и поднимать на них руку. Но дирекция школы на все закрывает глаза.

Учительница, которая избила мальчика, преподает математику и является классным руководителем 4-ого класса. Родители детей часто на нее жалуются и неоднократно просили дирекцию школы поменять учителя.

"Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", - сообщила одна из них.

Сами родители пострадавшего от ударов школьника ничего такого в избиениях сына не видят. Они знают, что ребенку тяжело дается математика.

После инцидента учительница написала заявление на увольнение. В Департаменте образования допускают, мог сказаться возраст учительницы, которой уже исполнилось 62 года.

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