На Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика з то, что он не мог рещить задачку. На учительницу дети постоянно жаловались, но она не одна плохо относилась к детям. Об этом сообщает ТСН.
Как оказалось, в школе многие педагоги позволяют себе оскорблять детей и поднимать на них руку. Но дирекция школы на все закрывает глаза.
Учительница, которая избила мальчика, преподает математику и является классным руководителем 4-ого класса. Родители детей часто на нее жалуются и неоднократно просили дирекцию школы поменять учителя.
"Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", - сообщила одна из них.
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Сами родители пострадавшего от ударов школьника ничего такого в избиениях сына не видят. Они знают, что ребенку тяжело дается математика.
После инцидента учительница написала заявление на увольнение. В Департаменте образования допускают, мог сказаться возраст учительницы, которой уже исполнилось 62 года.
Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.
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