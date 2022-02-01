ДТЭК Рината Ахметова и другие операторы ТЭС были отмечены НКРЭКУ за активную закупку и поставки угля на склады.



Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании 1 февраля.



«Надо взвесить, мы действительно видим, что все три компании – в первую очередь ДТЭК и «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» – какие усилия они прилагают для накопления угля. Мы видим, что даже если сравнить с прошлым годом, у нас сегодня почти 800 тыс. т, а в прошлом году было 600 тыс. т», - отметил Тарасюк.



Он подчеркнул, что формально ТЭС допустили нарушения лицензионных условий, однако учитывая их усилия по закупке угля в условиях мирового энергетического кризиса, регулятор идет на встречу производителям и отказывается от штрафов.



"Да, 800 тыс. т. - Это меньше чем гарантированные объемы и формально есть нарушения, но я предлагаю пойти на встречу компаниям и вынести предупреждение», - отметил Тарасюк.



Напомним, благодаря активному импорта угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля в январе выросли почти в 2 раза. ДТЭК приобрел за границей 1,7 млн тонн угля, из которых 1,2 млн тонн уже поставлены на ТЭС.