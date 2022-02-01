Николай Головань являлся почетным гражданином Луцка, одна из его самых известных работ - это луцкий "дом с химерами", в котором он жил.

На 79-м году жизни умер известный украинский скульптор Николай Головань, который превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей Луцка.

О смерти скульптора сообщила пресс-служба горсовета Луцка. Также об этом сообщил на своем Facebook мэр Луцка Игорь Полищук.

По словам главы города, в честь Николая Голованя обустроят сквер на улице Драгоманова, где сейчас находится много работ скульптора.

"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке", - отметил мэр города Игорь Полищук.

Автор легендарного архитектурного памятника "дом с химерами" последнее время лежал в больнице, где лечил болезнь сердца, но оно остановилось после очередного осложнения.

"Дом с химерами", созданный Николаем Голованем на берегу реки Стырь в Историко-краеведческом заповеднике "Старый Луцк" содержит до полтысячи изваяний. Этот объект несомненно носит статус одного из ключевых памятников архитектуры области.

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