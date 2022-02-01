На 79-м году жизни умер известный украинский скульптор Николай Головань, который превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей Луцка.
О смерти скульптора сообщила пресс-служба горсовета Луцка. Также об этом сообщил на своем Facebook мэр Луцка Игорь Полищук.
По словам главы города, в честь Николая Голованя обустроят сквер на улице Драгоманова, где сейчас находится много работ скульптора.
"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке", - отметил мэр города Игорь Полищук.
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Автор легендарного архитектурного памятника "дом с химерами" последнее время лежал в больнице, где лечил болезнь сердца, но оно остановилось после очередного осложнения.
"Дом с химерами", созданный Николаем Голованем на берегу реки Стырь в Историко-краеведческом заповеднике "Старый Луцк" содержит до полтысячи изваяний. Этот объект несомненно носит статус одного из ключевых памятников архитектуры области.
Напомним, что оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо".
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