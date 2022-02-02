По религиозному календарю 3 февраля верующие чтят память пpеподобного Максима Грека, также в народе называют день Максима-утешителя или Максима-исповедника.

Как сообщает Politeka.net, 3 февраля по православной традиции чтят память преподобного Максима Грека. Его считают защитником униженных, сирот, вдов и всех, кто попал в беду.

История праздника 3 февраля

Максим родился в семье богатого греческого чиновника в конце XIII века. В юных летах Максим Грек отправился учиться в Венецию и Флоренцию. Вернувшись на Восток, Максим Грек становится монахом в Афонском монастыре, где продолжаются его научные занятия и он занимается переводами церковных книг, а также пишет собственные книги.

Кроме сочинений, написанных в защиту исправления книг, Максим Грек оставил много слов и посланий, которые по содержанию могут быть разделены на 2 категории: догматико-полемические и нравоучительные.

Традиции и обычаи праздника

Хозяйки в этот день пекли соленые пироги с начинкой из мяса, рыбы, яиц, грибов, которыми угощали своих родных и близких. Часть угощения принято было раздавать бедным и голодающим, дабы в семье было благополучие и достаток.

Также 3 февраля нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.

Запреты, чего нельзя делать 3 февраля

Считалось, что нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ссориться и конфликтовать, а также нельзя желать кому-то зла иначе все плохое вернется к вам.

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