Заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко обнаружил на Прикарпатье редкое животное. Об этом исследователь написал на своей странице в Facebook.
Впервые на украинских территориях это животное исследовал польский натуралист Роман Кунце. Он собрал информацию у жителей села Межигорцы Ивано-Франковской области, которые видели слепыша своими глазами, и описал его, "как животное серое, слепое, с бархатной шерстью и выступающими передними зубами".
Владимир Бучко давно мечтал обнаружить слепыша подольского, которого еще называют "земляным щенком". Бучко также добавил, что подольский слепыш занесен в Красный список МСОП и Европейский Красный список, а также Красную книгу Украины (категория: недостаточно известный вид).
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Расстроенная победительница "Холостяка" Анна Богдан поведала о своей беде: "Никогда такого не было..."
Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина
Горбунов на эмоциях обратился к украинцам посреди ночи: "Мы с Катюшей..."
Беда всколыхнула мир кино: звезда сериала "Доктор Хаус" ушел из жизни после операции
"На протяжении сотни лет ни одного сообщения! Ни одного мертвого животного или фото. Когда я начал работать в Галицком национальном природном парке, задался целью – найти это животное! И только сегодня моя мечта осуществилась! Я его нашел", – говорится в сообщении.
Пользователи сети похвалили Бучко за находку и отсыпали парочку комплиментов пушистому чуду: "Хорошая находка. Он за крота раза в два больше и имеет светлый мех", "Приятно даже знать что их современная точка в Кропивницкому", "Он такой миленький".
Напомним, бойцовский пес держит в страхе весь район.
Как Politeka писала, разъяренные бойцовские псы напали на троих детей, фото.
Также Politeka рассказывала, выгул собак без намордников закончился трагедией, фото.