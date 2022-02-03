Подольский слепыш занесен в Красную книгу Украины - на протяжении сотни лет ни одного сообщения, ни одного мертвого животного или фото.

Заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко обнаружил на Прикарпатье редкое животное. Об этом исследователь написал на своей странице в Facebook.

Впервые на украинских территориях это животное исследовал польский натуралист Роман Кунце. Он собрал информацию у жителей села Межигорцы Ивано-Франковской области, которые видели слепыша своими глазами, и описал его, "как животное серое, слепое, с бархатной шерстью и выступающими передними зубами".

Владимир Бучко давно мечтал обнаружить слепыша подольского, которого еще называют "земляным щенком". Бучко также добавил, что подольский слепыш занесен в Красный список МСОП и Европейский Красный список, а также Красную книгу Украины (категория: недостаточно известный вид).

"На протяжении сотни лет ни одного сообщения! Ни одного мертвого животного или фото. Когда я начал работать в Галицком национальном природном парке, задался целью – найти это животное! И только сегодня моя мечта осуществилась! Я его нашел", – говорится в сообщении.

Пользователи сети похвалили Бучко за находку и отсыпали парочку комплиментов пушистому чуду: "Хорошая находка. Он за крота раза в два больше и имеет светлый мех", "Приятно даже знать что их современная точка в Кропивницкому", "Он такой миленький".

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