3 февраля в Киеве прощло открытие Американского Университета в Киеве (American University Kyiv), сотрудничающего с Arizona State University. Одним из партнеров, принявших участие в работе по созданию университета, стала Академия ДТЭК. Первые обучающие программы университета будут запущены уже в следующем месяце.

Будущие студенты смогут выбирать между магистерскими и бакалаврскими программами в области ІТ, инженерии, бизнеса и менеджмента, наук о здоровье, архитектуре и дизайне, правах. Ректором-основателем является доктор Роман Шеремета, один из наиболее цитируемых украинских экономистов в мире.

"Мы представляем первый университет в Украине, предоставляющий передовое американское образование студентам с глобальными амбициями. Мы - это первый американский университет в Киеве с фокусом на образовании, исследованиях и партнерстве. Я всегда мечтал, что вернусь в Украину и воспользуюсь своим опытом и знаниями, чтобы сделать что-то важное для страны. И я уверен, что АЮК является прекрасной возможностью воплощения этой мечты", - отметил Роман Шеремета, ректор American University Kyiv.

Среди преподавателей АЮК будут украинские и американские преподаватели и даже нобелевский лауреат Вернон Смит, американский экономист, в 2002 году получивший Нобелевскую премию вместе с Дэниэлом Канемоном. Обучение будет вестись полностью на английском языке, а у студентов будет возможность получить два диплома - American University Kyiv и Arizona State University, который занимает первое место в рейтинге инноваций в Соединенных Штатах в соответствии с US News & World Report и считается одним из самых престижных университетов мира по данным Times Higher Education.

Создание АЮК произошло при участии украинских компаний, среди которых ДТЭК - как указано на сайте компании партнером АЮК является Академия ДТЭК.

"ДТЭК видит долгосрочную ценность бизнеса для общества в поддержке образовательных инициатив и талантливой молодежи, стремящейся получить качественное современное образование в Украине. Компания уже имеет успешный опыт создания образовательного проекта: Academy DTEK сфокусирована на образовании взрослых по концепции "Обучение на протяжении всей жизни". Новый проект, партнером которого стал ДТЭК, открывает возможность для молодежи пройти обучение по программе американского университета, не уезжая из страны", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.