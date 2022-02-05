Актриса получила диплом учителя, а также училась в Высшем институте театрального искусства в 1959 году и работала в Министерстве просвещения.

В своем доме в Каире скончалась старейшая звезда египетских кино. Знаменитая актриса Аида Абдель Азиз скончалась в возрасте 86 лет, оставив после себя богатое творческое наследие. Об этом сообщает издание eg24.

Подруга артистки сообщила, что причиной смерти Абдель Азиз стала болезнь, какая именно не уточняется. Известно лишь, что в последние годы Абдель Азиз боролась с болезнью Альцгеймера. Ее здоровье подкосила смерть мужа актера-режиссера Ахмеда Абдель Халима и ее психическое здоровье ухудшилось, она не смогла вынести потерю любимого.

Аида Абдель Азиз родилась 27 октября 1930 года в деревне Дамло. В 1959 году получила диплом Института драматического искусства. Некоторое время обучалась в Лондоне. Работала в министерстве просвещения страны, преподавала в институте искусств, работала на радио и в музыкальном театре.

Активно сниматься начала тогда же, в 60-х: "Битва героев", "Запретные желания", "Влюбленная женщина", "Молитва угнетенных", "Королева в изгнании" - всего порядка восьмидесяти фильмов и сериалов.

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