Народный артист Армении, музыкант и композитор Артур Григорян умер 4 февраля в одной из ереванских больниц. Известно, что на протяжении длительного времени он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Артур Григорян родился 31 июля 1958 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет режиссуры Московского государственного университета театрального искусства и был назначен председателем Национального филармонического агентства Армении. Возглавлял Государственный джаз-бэнд Армении.
Композитор и певец Артур Григорян считается основателем шоу-бизнеса в Армении. В начале 90-х он основал Театр песни, через который прошли многие звезды армянской эстрады. В 1995-1998 годах был директором Ереванского дворца молодежи.
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