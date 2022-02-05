Композитор и певец Артур Григорян считается основателем шоу-бизнеса в Армении. В начале 90-х он основал Театр песни, через который прошли многие звезды армянской эстрады.

Народный артист Армении, музыкант и композитор Артур Григорян умер 4 февраля в одной из ереванских больниц. Известно, что на протяжении длительного времени он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Артур Григорян родился 31 июля 1958 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет режиссуры Московского государственного университета театрального искусства и был назначен председателем Национального филармонического агентства Армении. Возглавлял Государственный джаз-бэнд Армении.

Композитор и певец Артур Григорян считается основателем шоу-бизнеса в Армении. В начале 90-х он основал Театр песни, через который прошли многие звезды армянской эстрады. В 1995-1998 годах был директором Ереванского дворца молодежи.

Сеть взорвалась от слов скорби, пользователи сети наперебой писали, как им жаль слышать эту печальную весть: "Светлая память", "Мир праху", "Отдохни среди звезд, Маэстро", "Жаль это слышать".

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