Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Его также считают заступником людей, которые находятся на распутье.

Как сообщает Politeka.net, 9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский.

История праздника 9 февраля

Иоанн с ранних лет изучал Священное Писание, учился у лучших риторов и философов. Когда же он стал монахом, ему впоследствии предложили должность епископа.

Однако Златоуст отказался и отправился в пустыню, где проводил время в размышлениях и молитвах. Когда он вернулся в Антиохию, его рукоположили в пресвитеры, и он стал замечательным проповедником.

Известно, что в течение 20 лет примерно два раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иван становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

Традиции и обычаи праздника

В этот день принято поминать близких и готовить ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).

Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.

Строгие запреты 9 февраля

В этот день строго-настрого нельзя дарить и получать подарки. Это предвещало беду. Можно было упустить удачу. Такой запрет, в частности, связан с тем, что именно 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.

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