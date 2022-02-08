В Винницкой области на глубоком пруду чуть не погиб ребенок. Мальчик, который учится в 4 классе, приехал в гости к родственникам, но прогулка с местными детьми чуть не закончилась трагически. Детали этого происшествия рассказали в издании "Сегодня".
Возле пруда есть небольшая горка, на которой дети решили покататься. В какой-то момент мальчик отделился от остальной группы и пошел на копанку, которая находится неподалеку. Копанка очень глубокая, около 3 метров.
Часть детей разбежалась по домам, а за братом осталась присматривать его двоюродная сестра, 12-летняя Ангелина Соболь. Она заметила, что мальчик пошел к пруду.
В какой-то момент девочка заметила, что тот стоит на льду и бьет палкой. Лед треснул, мальчик провалился под воду. Девочка бросилась к нему, подала палку, поскольку вытащить сил не хватило, второй рукой набрала по телефону маму.
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Мальчик провел в ледяной воде около 5 минут, а затем у него кончились силы и начал отпускать палку, которую все это время держала Ангелина. В этот момент к пруду пришли взрослые и спасли ребенка. За смелость Ангелину Соболь будут номинировать на героя-спасателя года.
Напомним, судно с людьми затонуло, десятки погибших и только трое выживших.
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