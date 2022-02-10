Как сообщает Politeka.net, 11 февраля 2020 православные почитают память святого Лаврентия. Также празднуют Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.

История церковного праздника

Лаврентий Печерский начал свое служение в Ближних пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников. Там он прославился даром исцелений.

Затем был переведен в город Туров в Минской области. Там преподобный Лаврентий стал преемником святителя Кирилла Туровского.

Особенно этот святой запомнился в народной памяти как врачеватель глазных болезней. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных.

Его тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь и с честью положено в пещерах, в которых и доселе его чудотворные мощи пребывают нетленными.

Традиции и обычаи 11 февраля

День 11 февраля является постным, но употреблять блюда из рыбы разрешается.

При наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз.

11 февраля считается еще и женским праздником. Согласно преданиям, именно в день святого Лаврентия хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды. Сегодня женщины могут не выполнять тяжелую работу, но обязательно должны спечь пирог из капусты. Угостив им своих домочадцев, она привлечет успех и счастье для всех членов семьи.

Что запрещено делать в день Лаврентия Печерского

По гаданиям, в Лаврентьев день на человека, который употребляет в пищу мясо, может польститься дьявол. Поэтому в праздник лучше есть рыбу.

Для женщин были свои запреты в праздник. Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, браниться с детьми и мужем, чтобы не лишиться удачи и потерять деньги.

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