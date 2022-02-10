Урожай в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году, ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений работают себе в убыток.

Хлеб в Украине существенно подорожал в последнее время. Цены на продукцию стали рекордными за последние пять лет. Но это еще не конец - грядет новое подорожание.

Об этом рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич в интервью "ГолосUA".

Так, в Украине цена хлеба в сентябре-2022 будет на 35% больше, нежели в такой же период 2021 года. Причина: подорожание азотных удобрений и плохое состояния озимых.

Сейчас фермеры вышли в поле и началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом, питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений. Это в свою очередь влияет на подорожание хлеба.

Кроме того, само состояние озимых в среднем хуже, чем в прошлом году, потому приходится использовать больше удобрения. Также урожай озимой пшеницы в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году. Ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений работают себе в убыток.

Напомним, что цены на популярный продукт в Украине поползут вниз.

Как Politeka сообщала, цены на картофель достигают 100 гривен за кг.

Также Politeka писала, что на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.