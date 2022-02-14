Саакашвили подчеркнул, что сейчас не имеет права даже на телефонный звонок и рассказал, что женщина болела и в последние две недели состояние Магды ухудшилось.

Скончалась бывшая теща экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, мать экс-первой леди Грузии Сандры Рулофс. О смерти матери Магды ван дер Пуль в возрасте 78 лет сообщила в социальной сети Facebook сама Сандра Рулофс.

"Вчера вечером моя мамочка покинула этот мир. Тихо, спокойно в кругу мужа и детей. Мой лучик солнца потух, мой лучший пример. Не знаю как дальше быть, ведь я ни одного дня не прожила без нее на этой земле", – написала Рулофс.

На странице Саакашвили в сети также появился пост о трагедии. В нем экс-президента Грузии прокомментировал смерть Магды ван дер Пуль.

Он отметил, что женщина болела и в последние две недели состояние Магды ухудшилось. Саакашвили выразил соболезнование семье Сандры Рулофс, подчеркнув, что сейчас не имеет права даже на телефонный звонок.

"Матери Сандры, Магды не стало. Она была очень хорошей, трудолюбивой, красивой женщиной. Магда страдала от Альцгеймера в последние несколько лет. Ее муж, Эдуард, купил квартиру рядом с клиникой, чтобы видеть Магду каждый день. Сандра летала из Тбилиси домой почти каждые выходные, а также заботилась о своей матери", – написал он.

Напомним, что экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его могут лишить жизни.

Как сообщала Politeka, Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину.

Также Politeka писала, что в сети рассказали о жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.