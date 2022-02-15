По религиозному календарю сегодня 16 февраля верующие чтят память праведных Симеона и Анны Пророчицы.

Как сообщает Politeka.net, 16 февраля украинцами принято отмечать день Анны Пророчицы, которая упоминается в Новом Завете как женщина, которая принесла младенца Иисуса в Иерусалимский Храм. Чевствуют также память праведного Симеона Богоприимца.

История церковного праздника

Анна была благочестивой вдовой из Иерусалима и в тот день, когда младенца Иисуса его родители принесли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон, именно в тот момент в храме была Анна.

Также 16 февраля верующие чтят память праведного Симеона Богоприимца - одним из семидесяти двух ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Традиции и обычаи 16 февраля

16 февраля стоит помолиться Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Что нельзя делать, основные запреты

Нельзя носить вещи темного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Не рекомендуется конфликтовать и спорить, ведь придется с этими людьми долго мириться.

Народные приметы и традиции

Лес шумит – к оттепели или снегу, трещит – к затяжным морозов.

Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к холодам.

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

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