Как сообщает Politeka.net, 16 февраля украинцами принято отмечать день Анны Пророчицы, которая упоминается в Новом Завете как женщина, которая принесла младенца Иисуса в Иерусалимский Храм. Чевствуют также память праведного Симеона Богоприимца.
История церковного праздника
Анна была благочестивой вдовой из Иерусалима и в тот день, когда младенца Иисуса его родители принесли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон, именно в тот момент в храме была Анна.
Также 16 февраля верующие чтят память праведного Симеона Богоприимца - одним из семидесяти двух ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.
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Традиции и обычаи 16 февраля
16 февраля стоит помолиться Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Что нельзя делать, основные запреты
Нельзя носить вещи темного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Не рекомендуется конфликтовать и спорить, ведь придется с этими людьми долго мириться.
Народные приметы и традиции
Лес шумит – к оттепели или снегу, трещит – к затяжным морозов.
Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к холодам.
Много снега в этот день – лето будет дождливым.
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