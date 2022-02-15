Гороскоп на февраль 2022 расскажет, кому посчастливиться встретиться со счастливыми и важными переменами в марте. Начало весны станет решающим жизненным периодом для трех знаков Зодиака.
Об этом пишет Tvcenter.
Близнецы
Близнецам повезет в работе и карьере, где благоприятные дни будут сопутствовать множеству новых дел. А вот в личной жизни все будет не так гладко. Потому пришло время делать выводы и закрывать старые страницы жизни, чтобы побыстрее начать новую жизнь.
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Скорпион
У них все будет складываться удачно. Для вас четко прослеживаются дополнительные финансовые вливания - в виде прибавки к зарплате или большой премии. Представители этого знака в начале весны ждут перемены к лучшему во многих сферах жизни.
Раки
В марте большая вероятность начала новых романтических отношений. Одинокие представители знака встретят похожего на себя человека, а у семейных Раков укрепятся узы брака. Если вы давно и безуспешно ищете работу - сейчас для этого будет самое время.
Напомним, что трем знакам Зодиака февраль принесет важные перемены: кому повезет в карьере, а кому в любви.
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