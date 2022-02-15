Когда в больницу пришли журналисты и муж Инны, врачи придумали новую причину, почему не отдают молодым родителям дочь.

В России женщина, которая приехала из оккупированного Донецка, не могла забрать из роддома свою новорожденную дочь. Врачи и медсестры отказались отдавать ребенка и требовали деньги. Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Кстати".

В роддоме роженица Инна провела 3 дня, после чего ее выписали. При этом дочь ей не отдали и стали угрожать, что и не отдадут, пока она не оплатит счет.

Врачи сказали женщине, что она должна им заплатить за ребенка 37 тысяч рублей (около 14 тысяч гривен). "Сначала заплатите, а потом увидете ребенка", - сказали врачи.

Она отметила, что ее муж россиянин, но он зарабатывает в месяц чуть меньше этой суммы, но все необходимое для ребенка, включая детские смеси, есть.

Когда в больницу пришли журналисты и муж Инны, врачи придумали новую причину, почему не отдают молодым родителям дочь. Заявили якобы у девочки патология.

В итоге врачи отдали медицинское свидетельство о том, что женщина родила девочку. После этого нужно пойти в ЗАГС оформить отцовство, и тогда можно ничего не платить.

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